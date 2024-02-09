Митрофанов Федор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митрофанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67016. МИТРОФАНОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИТИНЪ. К. Ишимск. у., Челноковск. в., д. Погорѣлки, 20 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 139, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 5 Мая 907.
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