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Митрофанов Федор Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митрофанов
Имя
Федор
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
05 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
67016. МИТРОФАНОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИТИНЪ. К. Ишимск. у., Челноковск. в., д. Погорѣлки, 20 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 139, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 5 Мая 907. 

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