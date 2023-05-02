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Алексеев Гавриил Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Гавриил
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129391. АЛЕКСѢЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АЛЕксѣевъ. К. Опочецк. у., Сине-Никольск. в., д. Козловки, 23 л.; — З. Н. 2 уч. Петергофск. у., 1 и 3 п. 14 и 177 М., тюр. 1 г. Исп. 12 Сент. 909.

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