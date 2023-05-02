Алексеев Гавриил Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129391. АЛЕКСѢЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АЛЕксѣевъ. К. Опочецк. у., Сине-Никольск. в., д. Козловки, 23 л.; — З. Н. 2 уч. Петергофск. у., 1 и 3 п. 14 и 177 М., тюр. 1 г. Исп. 12 Сент. 909.
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