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Колесников Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4934. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 28 л., б. Царицынск. г., г. Николаева, б. Царицынск Губсуд. Ст. 160 п. «ж», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 5/ІѴ—24.

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