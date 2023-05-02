Егорова Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егорова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4345. ЕГОРОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л., Кашинск. у., Елисеевск. в. Н. С. 3 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 22 дек. 923
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