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Егорова Анна Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егорова
Имя
Анна
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4345. ЕГОРОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л., Кашинск. у., Елисеевск. в. Н. С. 3 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 22 дек. 923

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