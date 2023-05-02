Калинин Неофит Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Неофит
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4053. КАЛИНИН НЕОФИТ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Халтуринск. у., Илганск. в. Н. С. 1 уч. г. Вятки. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. Исп. 29 нояб. 923.
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