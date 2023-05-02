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Коршунов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршунов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 июль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6167. КОРШУНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 25 л., Ярославск. у., Троицк. в., д. Измайлово. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 30 июля 624.

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