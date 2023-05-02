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Ходжаев Аскер-Хаджи-Абдул-Крым

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ходжаев
Имя
Аскер-Хаджи-Абдул-Крым
Дата исполнения приговора
14 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
77249. ХОДЖАЕВЪ, АСКЕРЪ-ХАДЖИ- Абдулъ-Крымъ. Сс.-п. Нижнеудинск. у., Амехобатск. в., д. Игнинской, 20 л., рд. Темирханшурск. у., въ д. Хасымкетѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135, 3 ч. 1655 У. и § ѴІ 438 У. о сс., зав. раб. 1 г. Исп. 14 Іюля 907. | 900 112063 1655 У.

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