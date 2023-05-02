Суханов Федор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суханов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88246. СУХАНОВЪ, ФЕДОРЪ НИКОЛАевъ, 51 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Костром. у., Бычихинск. в., д. Охочева; — Костром. О. С., 13 Мая 911, 152 и 1 ч. 1655 У. (3 кражи), по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 28292, арест. отд. 1 г. Исп. 17 Іюня, счит. ср. съ 13 Мая 911. | 909 154103 169 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 154102. | 903 102101 1647 У. | 92 35702 170 М.
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