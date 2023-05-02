Надольны Томаш Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Надольны
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24351. НАДОЛЬНЫ, Томашъ Варѳоломѣевъ. Кр., 24 л.; род. и жилъ Сѣрадзск. у., въ гм. и д. Задзимъ; приг. М. С. г. Сѣрадза, по 3 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 3 Апр. 1885 г.
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