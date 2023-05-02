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Курковский Казимир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курковский
Имя
Казимир
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
36167. КУРКОВСКІЙ, КАЗИМІРЪ (внѣбр.). К., не прип., 25 л., рд. Ново-Александрійск. у., гм. Ополе, въ д. Казмержовъ; — Гм. С. 5 окр. Ново-Александрійск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Нояб. 908.

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