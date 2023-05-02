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Хмелев Тимофей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелев
Имя
Тимофей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
17 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 396
Источник
Скан
Оригинальная запись
89434. ХМѢЛЕВЪ, ТИМОФЕЙ ЕГОРОВЪ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кашин. у., Матвѣевск. в., с. Кочевни; — Кашин. О. С., 11 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 ½ г., съ зач. 1 г. и 11 м. предв. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 905 9364 2 ч. 1655 У. | 901 70751 172 М. | 903 44736 1655 У. | 901 8259 169 М. | 902 70770 1655 У.

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