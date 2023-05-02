Муриев Мусса Басилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муриев
- Имя
- Мусса
- Отчество
- Басилович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7970. Муриев Мусса Басилович, 19 л., Сев.-Осе тин. А. Обл., Дигорск. окр., с. Христиановского. Н. С. 4 уч. Сев. Осет. А. Обл. Ст. 144, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 25/Х—26.
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