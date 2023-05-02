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Стрелец Трифон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрелец
Имя
Трифон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 500
Источник
Скан
Оригинальная запись
94387. СТРѢЛЕЦЪ, ТРИФОНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Харьков. у., в. и с. Дергачей, 27 л.; — Харьков. О. С., 152,1 ч. 225, 1455, 1641, 1654 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 94388, каторж. раб. 8 л. Исп. 31 Янв. 907. (Вѣр.). | 904 62808 170¹ М. | 903 91277 1651 У.

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