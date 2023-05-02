Носов Михаил Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7739. НОСОВ, МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Новгородск. у., в. и с. Чутова; — Н. С. 5 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 26 февр. 920.
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