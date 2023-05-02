Самощук Кирилл Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самощук
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8711. САМОЩУК КИРИЛЛ СЕМЕНОВИЧ, 35 л., Бельск. у., Межелеевск. в. и с. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 81, 181 ч. 2, 223, лиш. св. 1 г. и пор. пр. З г. Исп. 21 окт. 923.
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