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Шуледин Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шуледин
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30620. ШУЛЕДИН, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 16 л. Гр. Ростовск. у., Тулецк. в., д. Сваргуново; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Побег, лиш. св. 1 г. Исп. 1 марта 920.

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