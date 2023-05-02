Черкасов Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкасов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7975. ЧЕРКАСОВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Гр. г. Спасска, Рязанск. г.,; Н. С. 5 уч. г. Пензы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 16 сент. 919.
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