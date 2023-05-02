Рубеко Дмитрий Ерофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубеко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Ерофеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8361. РУБЕКО ДМИТРИЙ ЕРОФЕЕВИЧ, 33 л., Чериковск. у., Кричевск. в. и м. Н. С. 2 уч. Чериковск. у. Ст. 108, пор. пр. 1 г. Исп. 23 июня 823.
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