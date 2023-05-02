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Жаворонков Виталий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жаворонков
Имя
Виталий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3106. ЖАВОРОНКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Котельничск. у., Казаковск. в., д. Малые-Шильниковы. Н. С. 2 уч. Котельничск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/ІѴ—24. 

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