Кравцов Григорий Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6911. КРАВЦОВ ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 17 л., Константиноградск. у., Параскеевск. в., с. Семеновки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 2 г. 7 м. 8 д., Исп. 8 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.