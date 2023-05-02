Чернышев Дмитрий Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13346. Чернышев Дмитрий Тихонович, 24 л., Ленинград с. к. г., г. Петергофа. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29 нояб. 926.
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