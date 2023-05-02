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Бабкин Петр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабкин
Имя
Петр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
393. БАБКИН, ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 25 л. Гр. Фатежск. у., Сергиевск. в., д. Коневой; — Н. С. 4 уч. Фатежск. у. Нанесен. побоев, лиш. св. 1 г., но по амнист. от нак. освоб.

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