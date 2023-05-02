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Савельева Мария Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельева
Имя
Мария
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8581. САВЕЛЬЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА, 20 л., г. Холма. Курск. Губсуд. Ст. ст. 62 и 66, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июня 923.

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