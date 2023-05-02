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Малых Тимофей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малых
Имя
Тимофей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8655. МАЛЫХ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Вятск. у., Якшинск. в. Н. С. 3 уч. Вятск. у. Ст. 181, лиш. св. 2 г. Исп. 15 сент. 923.

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