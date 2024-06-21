Тонцев Егор Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тонцев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140069. ТОНЦЕВЪ, ЕГОРЪ ДЕНИСОВЪ. К. Буйск. у., Письменск. в., д. Галкиной, 35 л.; — Буйск. У. С. 22 Іюля 909, 1 п. 12, 16 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Окт. 909.
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