Лазарева Мария Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16540. ЛАЗАРЕВА, МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 30 л. Гр. Волоколамск. у., Кульпинск. в. и д.; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Произв. самог., лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 16 нояб. 920.
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