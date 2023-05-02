Гефнер Филипп Адамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гефнер
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Адамович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14093. ГЕФНЕР, ФИЛИПП АДАМОВИЧ, 21 г. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Гнилушки; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Дезерт., расстрел условно, с отпр. на фр. Исп. 22 июля 920.
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