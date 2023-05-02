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Кузнецов Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7296. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 62 л., Ростовск. у., Рогинск. в., д. Малинова. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 5 дек. 923.

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