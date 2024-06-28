Гурин Яков Филимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Филимонов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46356. ГУРИНЪ, ЯКОВЪ ФИЛИМОНОВЪ. К. Сызран. у., Заборовск. в., с. Трубетчины, 47 л.; — Сызран. У. С., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Іюня 905.
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