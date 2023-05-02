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Пухов Матвей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пухов
Имя
Матвей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27994. ПУХОВ, МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Старицк. у., Павликовск. в., д. Кузнецова; — Н. С. 1 Городск. р. 1 отд. г. Петрограда. Дезертир., лиш. св. 2 г. Исп. 17 июня 920.

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