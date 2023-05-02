Ахметов Шахен Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Шахен Ахметович

Ахметов Шахен Ахметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметов
Имя
Шахен
Отчество
Ахметович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1193. Ахметов Шахен Ахметович, 26 л., Семипалатинск. г., Павлодарск. у., Аккелинск. в. Н. С. 31 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close