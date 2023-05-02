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Кулагин Илья Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулагин
Имя
Илья
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7494. КУЛАГИН ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 47 л., Лихвинск. у., Грязновск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Тулы. Ст. ст. 140, 157, 176, 220, лиш. св. 1 г. 10 м. 26 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 31 мая 923.

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