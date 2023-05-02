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Ермолаев Борис Фаддеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермолаев
Имя
Борис
Отчество
Фаддеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4466. ЕРМОЛАЕВ БОРИС ФАДДЕЕВИЧ, 22 л., Семеновск. у., Хохальск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 7 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 февр. \923.

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