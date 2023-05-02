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Конин Филипп Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конин
Имя
Филипп
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6386. КОНИН ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ, 42 л., Козельск. у., Касьяновск. в. и с., Н. С. 6 уч. Козельск. у., Ст. 180 п. «б», пор. пр. 3 г., Исп. 31 марта 923.

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