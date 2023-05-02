Венх Войцех Матеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Венх
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Матеушев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144271. ВѢНХЪ, ВОЙЦЕХЪ МАТЕУшевъ (онъ же Венхъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Блонск. у., гм. Геленово, д. Коморово, 49 л.; — М. С. г. Остроленки 26 Окт. 909,169 и 171 М.,тюр. 2 м. Исп. 26 Окт. 909. | 908 46577 169 М. | 902 41396 1655 У. | 905 86469 169 М.
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