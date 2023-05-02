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Белхороев Султан Бексултанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белхороев
Имя
Султан
Отчество
Бексултанович
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
545. Белхороев Султан Бексултанович, 19 л., Ингушетск. обл., Назрановск. р., с. Сурхохи. Ингушетск. Облсуд. Ст. 159, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІІІ—26.

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