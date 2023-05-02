Акмурзаев Елбулда
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акмурзаев
- Имя
- Елбулда
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44752. АКМУРЗАЕВЪ, ЕЛБУЛДА. Под. с., жит. Кипчакова куба, Кизляр. отд., 23 л.; — Владикавказ. О. С., 121, 124, 134, 135 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Іюня 905.
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