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Маркин Иван Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркин
Имя
Иван
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8756. МАРКИН ИВАН ОСИПОВИЧ, 31 г., Калужск. у., д. Мишнева. Н. С. 6 уч. Калужск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июля 923.

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