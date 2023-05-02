Пузакова Макрина Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузакова
- Имя
- Макрина
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97985. ПУЗАКОВА, МАКРИНА ФИЛИПпова, 62 л. К. Н.-Ломов. у., Аршиновск. в., с. Кера, рд. т. же у., Ново-Пятинск. в., въ с. Новой-Нявкѣ; — З. Н. 5 уч. Н.-Ломов. у., 27 Мая 911, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 27 Мая 911. | 28 Іюля 906 г. Г. С. г. Мокшана, тюр. 6 м. | 95 59227 169 М.
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