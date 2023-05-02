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Тетерин Лазарь Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тетерин
Имя
Лазарь
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
29485. ТЕТЕРИН, ЛАЗАРЬ МАКСИМОВИЧ, 20 л. Гр. Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в.; — Р. Г. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 9 окт. 920.

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