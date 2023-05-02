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Прохорчук Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорчук
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
16 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10826. Прохорчук Григорий Петрович, 36 л., Минск. г., Игуменск. у., Пережицк. в., с. Зазерья. Псковск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 янв. 926.

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