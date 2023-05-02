Кирнос Трофим Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирнос
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5908. КИРНОС ТРОФИМ АКИМОВИЧ, 19 л., Бобровск. у., Архангельск. в., д. Велико-Архангельской, Воронежск. Губсуд, Ст. ст. 142, 180 и 184, лиш. св. 10 л., Исп. 7 дек '923.
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