Кривенко Тихон Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривенко
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7041. КРИВЕНКО ТИХОН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 21 г., Грайворонск. у. и в., д. Гора, Курск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 27 апр. 923.
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