Павловский Владислав
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павловский
- Имя
- Владислав
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43837. ПАВЛОВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ (внѣбр.). К. Плоцк. у., гм. Дробинъ, д. Сверчинъ, 41 г.; — Плоцк. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 5687, арест. отд. 3 г. Исп. 11 Апр. 907. | 902 47430 1655 У. | 91 143389 1647 У. | 98 95816 975 и 1655 У. | 91 7916 169 М. | 96 95328 1655 У.
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