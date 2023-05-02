Декалин Константин Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Декалин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3783. ДЕКАЛИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 24 л., б. Симбирск. у., Тушнинск. в., с. Ганской-Слободы. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 95, 181 ч. 2, 189, лиш св. 1 г. Исп. 7 мая 923.
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