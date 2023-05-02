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Павлов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
733В. ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 25 л., Гжатск. у., Столбово-Трубинск. в., д Маринова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180-а, лиш. св. 2 г. Исп. 18 авг. 923.

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