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Глумин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глумин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1505. Глумин Александр Иванович, 19 л., г. Н.-Новгорода. Н. С. 1 уч. Аткарск. у. Ст. ст., 88, 180а, лиш. св. 1 г. 3м. П. в. з. с. 9/ѴІІ—26.

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