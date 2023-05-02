Анисимов Владимир Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 801. Анисимов Владимир Васильевич, 15 л., Великолуцк. у., Михайловск. в., д. Пашково. Н. С. 10 уч. г. Твери. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20 фев. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.