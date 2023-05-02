Белов Степан Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 419. БЕЛОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, 20 л., Тверск, у., Селищенск. в., д. Коростелево. Н. С. 8 уч. Тверск. у. Ст. 150, лиш. св. 1 г. 10 д. П. в. з. с. 30/І—24.
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