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Константинов Григорий Никандрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Константинов
Имя
Григорий
Отчество
Никандрович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5120. КОНСТАНТИНОВ ГРИГОРИЙ НИКАНДРОВИЧ, (он же ХАРТОВ АНДРЕЙ), 18 л., Рославльск. у., Стодолигщенск. в., д. Васьково. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 142, 160 п. «б», лиш. св. 6 л. 8 м. П. В. З. С. 29/ІХ—24.

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